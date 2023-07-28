亚洲股市早盘涨跌不一 本地股市起0.71％

市场担心美国央行可能进一步加息，同时日本央行宣布调整货币政策，亚洲股市星期五（7月28日）早盘涨跌不一，新加坡股市高开高走。

日本央行星期五宣布调整收益率曲线控制（YCC）政策，允许10年期国债收益率在0.5个百分点左右波动，以便在控制债券收益率方面有更大的灵活性。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数上涨23.79点或0.71％，报3361.21点。

整体股市交易量9亿8181万股，交易总值6亿4823万元。全场有268只上升股，下跌股有232只。

区域股市方面，东京、首尔和澳大利亚股市星期五早上分别下跌2.46％、0.43％和1.24％。台湾和香港股市则分别上涨0.89％和0.15％。

澳大利亚联邦银行策略师克利菲顿（Kristina Clifton）说，如果日本央行调整收益率曲线控制政策，无论调整的理由是什么，市场都可能将此举视为政策收紧周期的开始。

旧金山Action Economics全球固定收益董事经理鲁珀特（Kim Rupert）指出，美国强劲的经济数据也让市场重新评估投资。市场认为美国联邦储备局有可能再次加息，这将重新反映在股市走势上。

美国商务部星期四（27日）发布的数据显示，今年第二季美国实际国内生产总值（GDP）同比增长2.4％，较第一季的2％进一步提速。经济师之前预计，第二季增长率为2％左右。