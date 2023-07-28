蔡厝港和武吉甘柏站之间的红砖地铁站 明年开始兴建

蔡厝港站和武吉甘柏站之间新增的红砖地铁站，将在明年开始兴建，预计2034年完工。到时，附近居民乘搭地铁到市中心、裕廊湖区和兀兰区域中心时，车程时间将缩短多达15分钟。

红砖站（Brickland）是陆路交通管理局继坎贝拉站（Canberra）和杜佛站（Dover）后，在现有高架地铁轨道上增建的第三个地铁站。

陆交局星期五（7月28日）发文告宣布，红砖站的设计和兴建工程预计2024年展开，2034年竣工。除了地铁站，陆交局也会进行一些改装工作，以及建造新的高架轨道和转向轨与现有南北线连接，以便把对蔡厝港站和武吉甘柏站地铁运行的影响降至最低。

红砖站位于武吉巴督路和武吉巴督西5道的交界处。建成后，将方便蔡厝港吉丰（Keat Hong）、武吉巴督西、Pavillion Park住宅区，以及登加新镇的居民以地铁代步。只要步行不到10分钟，就能抵达红砖站。

即将兴建的红砖地铁站位于武吉巴督路和武吉巴督西5道的交界处。（陆路交通管理局提供）

附近学府，包括工艺教育西区学院、瑞士村中学和圣安东尼小学也将从中受益。

红砖站投入运作后，有助缩短附近居民的行程。例如，住在武吉巴督西5道的居民现在若前往兀兰区域中心，需要乘搭约35分钟的公共交通才能抵达。红砖站启用后，车程时间将缩短到20分钟。

若要前往裕廊湖区，现在需要约25分钟，日后只要10分钟就能抵达，可节省约15分钟。

红砖站投入运作后，有助缩短附近居民的行程。（陆路交通管理局提供）

陆交局2019年公布2040陆路交通发展总蓝图时，宣布到了2030年代中期，南北线将增设两个新地铁站，一个是上述的红砖站，另一个是在油池站和克兰芝站之间增设双溪加株站（Sungei Kadut）。