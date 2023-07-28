黄循财：企业转型 董事和董事会扮演关键角色

地缘政治风险加剧、经济民族主义和保护主义升起，经营环境正在经历巨大转变。副总理兼财政部长黄循财认为，作为一个国家，新加坡必须加强我国作为商业枢纽的价值主张和竞争力，而企业必须进行重组和转型，提高生产力，进军新市场和新产品。

副总理兼财政部长黄循财星期五（7月28日）出席新加坡董事协会（SID）和新加坡交易所，为推动企业治理25周年纪念活动致词时指出，未来公司董事和董事会所扮演的角色，对新加坡来说将更加重要。

黄循财强调，政府没有资格告诉企业应该或不应该做什么。“我们可以为重组和转型过程提供便利和支持，但最终决策必须由董事和管理层共同决定。”

黄循财认为，企业可以针对三个面向进行更深入的思考，其中之一是充分利用和发挥科技的潜力，以及管理相关风险。他指出，本地企业目前在数据分析或人工智能方面的应用仍相当有限。

其次是净零排放和碳中和。黄循财说，新加坡已经制定了目标，要在2050年实现净零排放，企业也应该制定绿色转型计划。

他敦促企业认真看待可持续发展报告，如果企业无法完成可持续发展报告，那么可能会面临越来越难取得融资的风险。

促进员工福祉和提升工作质量是企业应该认真看待的第三个面向。黄循财说，盈利能力固然重要，但如果企业过度关注单一指标，视员工为最须要减少的成本，员工流失率就会上升，进而影响企业的生产力。

黄循财表示，要应付这些挑战不容易，董事会能否发挥效用是关键。

“我们需要有能力提出正确问题的董事，他们应具备挑战现有商业模式的能力，并最终让公司管理层对结果负责。”

明年起符合条件的董事可申请取得认证资格

为进一步提升治理，新加坡董事协会星期五推出“SID认证框架”（SID Accreditation Framework）和“SID良好治理联盟”（Governance for Good Alliance Good）两项倡议。

从2024年1月起，符合条件的新加坡董事协会会员可以选择通过认证程序，取得认证资格；有五年以上经验的董事可以申请取得高级认证资格。更多有关认证程序的详情将于10月公布。

成立“SID良好治理联盟”是为了鼓励更多利益相关者和新加坡董事协会一同推动治理。联盟由100多个监管机构、政府机构、专业团体、商会与商团以及高等院校等组成。