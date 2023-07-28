设5G网络航空试验台 提高航空业生产力与能力

为提升我国航空业的生产力和冠病疫情后的运营能力，新加坡民航局与新电信合作，在樟宜机场第三搭客大厦（T3）的空侧设立5G网络航空试验台。

新加坡民航局、樟宜机场集团和新电信星期五（7月28日）发联合文告说，民航局与新电信合作，在樟宜机场T3的空侧区域正式推出5G网络航空试验台（5G Aviation Testbed），让公司使用5G网络测试和采纳新方案，协助提高地勤运作和维修服务的生产力。

为期两年的试验台自今年3月起启用，供在机场运营的公司使用高带宽、快速链接且超低延时的5G网络。这是民航局帮助航空业转型的举措之一，旨在提高航空业生产力和疫后运营能力。

目前已有两个项目在使用试验台的5G网络，分别是机场的无人驾驶车辆远程操作，以及飞机与数据中心相互传送关键飞行数据。

新电信将逐步扩大5G网络覆盖范围，预计到了2025年底将覆盖所有机场的公共区域。与此同时，飞行作业的安全仍然是重中之重。

新加坡民航局局长韩国元说，当局在冠病疫情客流量较低期间，加速各种技术测试，为航空业长期的增长与竞争力做准备。“推出5G航空试验台是众多的关键举措之一，将帮助提升我国航空枢纽的运营能力。”

樟宜机场集团总裁李绍贤说，5G网络提供更可靠和更强的连接，是帮助机场更有效运作的关键。

新电信新加坡首席执行官黄天聪说，5G网络有助航空业研发和测试新颖且创新的点子，以提升业内的效率与安全。