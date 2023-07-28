2025年底前 新加坡将淘汰企业支票

企业支票在我国将走入历史，2025年底前面临淘汰。随着本地支票交易量近年来稳步下降，清算成本下来料持续攀升，本地银行将停止补贴支票处理费用及向企业发行新的支票簿。

另一方面，政府将携手金融业者酝酿新的电子支付解决方案来替代远期支票，为企业和个人带来更大便利。

新加坡金融管理局（MAS）星期五（7月28日）发文告宣布，将在2025年底前淘汰所有企业支票，不过个人在2025年之后还能继续使用支票。当局将在明年展开第二次公众咨询，以制定淘汰个人支票和终止支票截断系统 （cheque truncation system）的举措和时间表。

金管局指出，随着企业和个人越来越多地采纳电子支付，支票交易量已从2016年的6100万笔，下降近70%至2022年的不足1900万笔。

随着本地支票使用率稳步下降，处理每张支票的费用一直上升。考虑支票清算产生的固定成本，清算一张支票的平均成本在2021年达至0.4元。如果支票交易量到2025年进一步下降70%，清算支票的成本料升至2元至6元。

本地银行将停止补贴支票处理费用

金管局说，迄今为止，大多数银行都补贴支票处理费用。然而，银行将不再能够吸纳这些成本，并向客户征收有关费用。

金管局和支付委员会去年11月2日向公众展开咨询，提出了终止支票截断系统并停止所有用户使用支票的路线图。这些提案获得了金融服务部门和商界的大力支持和有用反馈。 金管局将考虑这些反馈，并与新加坡银行公会（ABS）合作采取行动，以促进我国过渡至2025年底前淘汰企业支票。

第一，ABS将与国内系统重要性银行（Domestic Systematically Important Banks，简称D-SIB）构建电子延期付款（EDP）解决方案，允许用户延期付款或签发本票，而无需支票。这项解决方案将利用PayNow和GIRO等现有支付解决方案，并在2025年准备就绪。

第二，随着电子延期付款解决方案推出，银行将在2025年停止向所有企业发行新的支票簿。

第三，从今年11月1日起，国内系统重要性银行将开始由企业和个人发出的新元计价支票收费，其他银行在明年7月1日前也会跟进。至于企业和个人存入支票的收费，将分阶段落实。不同银行届时收费会有所不同。

国内系统重要性银行共有七家，包括星展银行（DBS Bank）、大华银行（UOB）、华侨银行（OCBC）、 汇丰银行（HSBC）、马来亚银行（Maybank）、渣打银行（Standard Chartered）及花旗银行（Citibank）。

政府协助个人支票用户过渡至替代支付

金管局说，为了确保新加坡电子支付之旅具包容性，个人支票用户在2025年之后仍然可以使用支票，提供个人用户更长时间以转向替代支付方式。与此同时，银行将接触那些尚未转换数码支付的客户，以减轻他们的担忧。

金管局将进一步研究个人支票的使用情况，并制定适当举措，帮助剩余的个人支票用户过渡至PayNow、FAST、GIRO和MEPS+等替代支付方式。