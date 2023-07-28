2月14日或之后出生孩童 家长可提前从8月起获额外婴儿花红

孩子在今年2月14日或之后出生，并已经为他们开设儿童培育户头的家长，将提前从8月1日开始获得政府发放的额外婴儿花红，这比原定的明年初提早了数个月。

协助管理国家人口及人才署的总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期五（7月28日）走访本地起步公司Go!Mama推出的哺乳舱后，接受媒体访问时，宣布这项消息。她说，在2月14日至7月31之间出生，并加入婴儿花红计划的孩童中，预计有约1万2000人将从中受惠。

政府今年2月宣布增强婴儿花红计划等一系列措施，以减轻家长的育儿负担。在婴儿花红计划下，2月14日起出生的孩童，父母只要为孩子申请加入婴儿花红计划，并开设儿童培育户头，政府会提供多2000元的起步津贴（First Step Grant），使津贴总额从3000元增至5000元。

家长存入儿童培育户头的款项，可获政府1元对1元的配对填补。第一个和第二个孩子的儿童培育户头配对填补顶限也将调高1000元。

在今年2月14日至6月30日出生，并加入婴儿花红计划的新加坡籍孩童，他们的家长将最迟于8月中，在孩子的儿童培育户头收到这额外2000元的起步津贴。从8月1日开始为这个户头存入储蓄的家长，可在存入款项后的两周内，获得政府的配对填补。

至于7月1日至31日出生并加入计划的孩童，政府给予的额外2000元起步津贴会在10月1日前，存入儿童培育户头。家长从8月1日起为孩子的户头存入储蓄，将最迟在10月1日获得政府的配对填补。10月1日之后存入儿童培育户头的款项，则会在存入款项后的两个星期内获得配对填补。

8月1日或之后出生并加入计划的孩童，可在开设儿童培育户头的两周内，获得起步津贴。家长在这个户头存入储蓄后，也能在两周内获得政府的配对填补。

英兰妮说，当局原本计划在明年初发放津贴，但社会及家庭发展部的技术团队尽力调整电脑系统，才能提早发放津贴给家长。