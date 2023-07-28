克兰芝水供回收厂新址选定 2027年开始施工

将要重新发展的克兰芝水供回收厂的新址已选定，位于原址以北的地段，也会包括原址的一部分土地。建筑工程预计在2027年动工，扩充后的新设施预计在2035年投入运作，以应付未来北部和西北部发展的需求。

公用事业局和市区重建局星期五（7月28日）发文告说，扩充后的新设施将位于克兰芝水供回收厂原址以北的地段，占地约26公顷。重新发展期间，现有的工厂仍将维持运作。

今年3月，永续发展与环境部长傅海燕在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时宣布，将重新发展建于上世纪80年代的克兰芝水供回收厂与同在一处的克兰芝新生水厂，以应对本地未来用水量大增的需求。

随着双溪加株（Sungei Kadut）生态区的发展，以及位于克兰芝水供回收厂原址附近的新加坡赛马场也将重新开发，新的水供回收厂将往原址的北边扩充，把原本位于克兰芝地铁站附近的水供回收厂的大部分空间释放出来，用以发展一些高密度的项目如新的工业或工作场所。

由于扩充项目的新地段包含部分新柔火车旧轨道、占地10公顷的植被，以及坟场，当局将在施工前先进行环境影响评估工作，也会对旧火车轨道和坟场进行文物遗产研究。

为了收集和处理北部和西北部大大增加的废水量，新的水供回收厂也将采用先进技术，达到更高的废水处理效益和土地利用效率。这包括使用薄膜生物反应器，将生化处理过程、二次沉淀池和过滤科技合而为一，使工厂占地面积更小，却能在短时间内生产质量更高的新生水，满足未来的需求。