女子收定金突不租不退款 被控八起租房诈骗

42岁女子涉嫌八起租房诈骗案被捕，涉案金额达7000余元。

新加坡警察部队星期四（7月27日）发文告说，从6月10日至7月24日，当局已接获几起通报。受害者都是在Carousell或脸书看到一则宏茂桥1道出租屋子的广告，他们在上门看屋后，被要求向一名女子付定金来完成交易。但是，女子过后突然不出租屋子，也迟迟不退还定金。

通过跟踪调查，兀兰警署警员锁定了嫌犯的身份，并在星期三（26日）逮捕她。初步调查显示，相信嫌犯涉及八起类似的房租诈骗事件，总额超过7000元。

女子在星期五（28日）以欺骗罪被控上法庭。根据刑事法典第420条，一旦罪名成立，可被判坐牢长达10年外加罚款。

警方也借此提醒公众，做好以下的防范措施避免卷入房租诈骗，包括在确认租约之前，请勿支付任何预付款，并通过支票或银行转账支付以确保留有证据；须上门看房，并了解屋子情况，看是否有被多次转租；同时需验证联系人的身份，以及和房子的关系。

公众可上网或拨警方热线1800-255-0000求助，或通过www.police.gov.sg/iwitness通报。

若要了解更多反诈详情，可拨打反诈骗热线1800-722-6688，或上网了解如何防范诈骗。