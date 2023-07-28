石油公司调高零售价 本地汽油价格全面上涨

本地油价最近三周一路上涨，大部分开车人士使用的95辛烷值汽油目前每公升的价格升至2.77元至2.85元之间。

根据motorist.sg网站统计，最近几周本地汽油售价一直在上涨，星期四（7月27日）燃油零售商蚬壳（Shell）和加德士（Caltex）都调整了最新的油价。

星期四的数据显示，92辛烷汽油每公升的价格上涨至 2.73元 至 2.80元。新加坡石油公司（SPC）售价最低，加德士（Caltex）售价最高。

大部分开车人士使用的95辛烷值（Octane 95）汽油，新加坡石油公司每公升的价格上涨至2.77元；加德士和蚬壳上涨至2.85元，比起三周前上涨了六分钱。

价格较高的98辛烷值（98-octane）汽油的售价也上涨到每公升3.25元（新加坡石油）和3.34元（蚬壳）之间。三个星期前，这个等级的汽油售价介于3.22元（埃索、新加坡石油、中国石化）至3.25元（蚬壳）。

柴油价格介于每公升2.39元（新加坡石油）至2.46元（加德士、蚬壳），蚬壳较三个星期前起了九分钱。

国际原油价格上涨，导致本地石油公司也调高汽油和柴油的零售价，布兰特原油价格过去一个月一直呈上升趋势，6月底开始从每桶72美元（约96新元）上涨至86美元（约115新元），创下今年4月以来的最高价。

据路透社报道，此次油价上涨与主要产油国的减产导致供应紧缩，以及对中国的需求和全球经济增长有关。