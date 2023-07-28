我国气候学者首度入选联合国最高气候机构主席团

新加坡管理大学副教授周祥龙获选进入联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）主席团，成为首个获委的新加坡人。

气候科学家周祥龙将是IPCC第七个评估周期中的第二工作组联合主席，带领探讨气候变化的影响以及适应能力与局限。

IPCC是联合国的最高气候机构，负责评估气候变化相关的科学和影响、未来可能面对的风险，以及有效缓解并适应气候变化的方案。这将为各国政府制定气候政策提供科学依据，并为《联合国气候变化框架公约》下的全球气候行动做出贡献。

由34名成员组成的IPCC主席团会在科学和技术层面指导委员会、就管理和战略问题提供建议，以及作出相关决策。

周祥龙目前在新大综合学科学院任职，他的研究重点包括城市气候变化风险和脆弱性，以及热岛效应的适应和缓解措施等。他自2017年起领导由多家学术和研究机构携手进行的新加坡降温研究项目（Cooling Singapore），旨在发展可应对我国城市热化的方案。

周祥龙星期四（7月27日）在LinkedIn发文说，能够获选让他感到荣幸和谦卑。

他说，第七个评估周期的工作将指导接下来几年的全球气候行动，他很高兴能与同为联合主席、来自荷兰的胡尔克（Bart van den Hurk）教授合作。“新加坡和荷兰在气候研究和适应方面是密切合作的伙伴，我期待继续建立这个关系，应对气候危机并寻求解决方案。”

周祥龙（右）和荷兰天气与气候专家胡尔克是第二工作组的联合主席，周祥龙期待与胡尔克合作，为气候危机寻求应对和解决方案。（永续发展与环境部提供）

“这些方案不能是临时或零碎的。要有成功的气候韧性，IPCC内外部都须包容及合作，以加强全球气候行动。”

李显龙总理和永续发展与环境部长傅海燕也分别在脸书上恭贺周祥龙。

李显龙说，气候变化是须全球一起应对的挑战，新加坡将与其他国家一起尽一分力，为人类保障可持续的未来。

傅海燕则说，以周祥龙的经验，她有信心他能很好地服务IPCC，协助进一步了解气候变化的影响，并继续发展具韧性的气候适应方案。