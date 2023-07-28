民众防恐危机意识不足 “保家安民”将加大宣导力度

新加坡仍然面对恐怖主义的威胁，但人民的危机意识却有所下降。

全国保家安民计划接下来将着重于加强社会凝聚力，鼓励民众发挥作用并深化社区伙伴的协作，同时通过具互动性的宣导方式，加强青年的防恐意识。

内政部长兼律政部长尚穆根星期五（7月28日）在全国保家安民社区研讨会上致辞时说，根据内政部的一项调查，超过八成受访者反映会举报可疑的行为，约三分之二也知道紧急应对程序。然而，我国面对的挑战在于让人们正视恐怖主义威胁是真实的，因为多数人觉得这不会发生在新加坡。

内部安全局星期一（24日）发表的2023年新加坡恐怖主义威胁评估报告显示，我国面对的恐怖主义威胁仍很大。但根据内政部的调查，仅约52%受访者相信，新加坡是恐怖袭击的目标，比2018年的58%低。

青少年激进化的情况也令人关注。本地在八年半内发现49人自我激进化，他们在内部安全法令下接到限制令或拘留令，其中包括37名新加坡人和12名外国人，最年轻的15岁。

尚穆根说，我国未发生恐怖袭击，但一次的恐怖袭击，即使袭击不果，所造成的后果深远，可加深断层线，加剧群体之间的不信任，制造恐慌。我国因此严正看待，因为它不仅仅是一次袭击，也会影响社会的凝聚力。

为提倡全民防恐意识，我国在2016年推出全国保家安民计划（SGSecure）。尚穆根指出，全国保家安民在接下来的阶段将着重于动员社区、深化社区伙伴协作，以及加强对青年的宣导工作这三方面。

全国保家安民将以新标语What’s Your Role?（意指：你扮演什么角色？）展开运动，向民众传达他们在维护新加坡安全上可扮演的角色，这些角色包括关心有自我激进化迹象的“朋友”、阻止假消息散播的“确认者”、在所需时发挥紧急应对技能的“救护者”等。

内政部和人民协会也将拓展“社区急救圆桌会议”（Community Response Roundtables），在各区推出计划，加强社区内的紧急应对能力。目前，22个区已开展计划。

今年9月，内政部推出的新系列SGSecure路演活动也将有面向青年的内容，通过更多数码与互动元素宣导安全信息。