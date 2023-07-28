22楼抛猫致死 男童接受辅导表后悔

从组屋22楼抛下猫儿的男童已接受辅导并意识到自己的错误，并希望向猫儿的看护人表达悔意和歉意，承诺不会再犯。

这起事件发生于去年12月14日，地点在文礼道第186座组屋的22楼走廊。涉事的10岁男童的行径被闭路电视拍下，并在社交媒体广泛流传。国家公园局属下的动物与兽医事务组随即介入调查。

公园局星期五（7月28日）召开记者会公布调查结果。发言人透露，这名男童已经受到严厉警告，并接受了心理卫生学院精神科医生的评估。在评估男童的年龄和精神状态后，安排他参与了为期一个月的辅导。

动物与兽医事务组高级署长郭瑞菁说，“经过调查并考虑到男孩的年龄和精神评估，我们为他提供了一系列辅导方案。辅导方案专注在行为上的改造，让男童了解动物福利、如何照顾动物以及在社区中与动物共处，从而让男童意识到自己的行为是错误的。”

此外，男童也在猫咪收容所参加了教育与实践课程，让他学习正确照顾猫咪，包括喂食和梳理毛发的方法。他的父亲也全程陪同。

男孩在今年6月完成辅导后，已经意识到自己的错误，并对自己的行为感到后悔。他希望向猫儿的看护人表达悔意和歉意，并表示不会再犯。动物与兽医事务组会继续与男童的父母及学校合作，共同监督男童的情况。

据了解，动物与兽医事务组平均每年调查约1250起涉嫌虐待动物的案件，其中每年约有60起案件（即5%）与虐待动物有关。动物与兽医服务组（AVS）会继续以不同的平台向公众推广如何饲养和爱护动物，加强公众对动物福利的了解。