明地迷亚地段拟修订用途 分析师：或建黄金地段组屋

市区重建局拟修订明地迷亚区一幅地段的土地用途。受访分析师预计，这里可能用于兴建黄金地段组屋。

市建局星期五（7月28日）在网上公布，拟将梅路（May Road）和中央快速公路（CTE）之间、宏文学校旁一处地段的总容积率（gross plot ratio），从2.8增加至4.2。

新加坡国立大学商学院房地产系教务长讲席教授程天富答复《联合早报》时说，鉴于上述地段的总容积率显著增加至4.2，且周围已有许多组屋，这里可能会用于建造组屋。此外，考虑到地点位于中心区域，而且靠近文庆地铁站及附近的设施，新组屋可能会在黄金地段模式（PLH）下兴建。

橙易产业公司（OrangeTee & Tie）研究与咨询部副总裁孙燕清指出，上述地段面积不大，总容积率增加至4.2意味着未来的住宅项目可以兴建更高的楼层、更多住宅单位。

孙燕清补充，上述地段就在中央快速公路及学校旁，因此可能比较嘈杂，一些低楼层的单位可能灰尘较多，这样的情况相信在较高楼层的单位会有所改善。再者，附近已有不少住宅单位，较高楼层的单位可享有更开阔的景观及更好的空气流通。

另外，市建局也拟将上述地段旁边的一小块“住宅”用地更改为“教育机构”用地，以及将旁边的另一小块“住宅”用地更改为“公路”。对此，程天富指出，改变用途后，土地可以合并到旁边的宏文学校，用于扩建学校设施，并且将梅路拓宽，用于支持未来这里人口密度的增加、缓解交通拥堵。