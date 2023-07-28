印度禁出口部分大米 我国正寻求豁免

印度禁止出口非印度香米，新加坡食品局正与印度当局密切联系以寻求豁免，也同其他进口商合作增加大米的供应。

由于迟来的强季风降雨对农作物造成严重损害，大米零售价格上涨，印度上个星期四（7月20日）宣布禁止非印度香米（non-basmati rice ）出口。

印度目前向全球140多个国家出口大米，去年出口量达到创纪录的2200万吨，占全球大米出口量的40%以上。去年，非印度香米占了我国大米进口总量的约17%。

新加坡食品局星期五（28日）在脸书贴文说，正与印度当局密切联系，寻求豁免。“食品局正与其他进口商密切合作，进口更多不同来源和品种的大米。”

食品局指出，我国从超过30个国家进口大米，只要大家只购买自己所需的分量，就有足够的供应满足民众的需求。

食品局也指出，粮食供应中断的情况不时会发生，虽然政府和业界会努力将影响降到最低，但也可能无法做到完全消除对食品供应的干扰。消费者在面对供应中断时，应灵活选择不同种类的米，或是其他碳水化合物来代替。