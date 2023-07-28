本地股市星期五收高1.01%

美国隔夜股市虽下滑，但星期五（7月28日）的亚太股市普遍收高，并未有太大的负面影响。新加坡海峡时报指数闭市报3371.17点，上扬1.01%或33.75点。

辉立证券首席股票经纪李经伟接受《联合早报》访问时指出，本地股市这周在高点结束主要是由银行股带动。

星期四（27日）公布业绩的大华银行收高3.35%至29.89元、下周公布业绩的星展银行和华侨银行分别起1.48%% 和1.15%，前者收报34.26元，后者以13.22元结束这周交易。

全天股市共有17亿股转手，交易额达16亿3000万元，上升股325只，下跌股276只。

成份股升多跌少，17只上扬，两只持平，11只下跌。

除了三只银行股之外，涨幅显著的包括吉宝企业（Keppel Corp）起3.45%至7.20元、创业公司（Venture）上涨1.30%至14.81元，以及怡和合发（Jardine C&C）上扬1.19%至33.95元。

跌幅大的成份股包括星狮物流商产信托（Frasers L&C Trust）下滑2.33%至1.26元、海庭（Seatrium）跌2.06%至0.14元，以及凯德投资（CapitaLand Investment）滑落1.46%至3.38元。

亚太其他股市方面，香港、上海和深圳股市因为投资者寄望中国政府会出台新的提振房地产措施而重新回流，三个股市都收高超过1%。香港股市起1.41%、上海和深圳股市分别上扬1.84%和1.23%。

此外，首尔上升0.17%；东京股市下滑0.40%，而悉尼股市则跌0.74%。

随着美国7月加息25个基点尘埃落定，市场的政策焦点来周将放在英国和澳大利亚中央央行身上，看决策者是否会随着美国再调高利率，市场普遍预期两国的利率会再调高。