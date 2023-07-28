ESR集团：管理内化将使债务成本上升 影响胜宝工业信托派息

胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）的赞助机构ESR集团认为，把信托的管理内化其实不能节省成本，反而会让胜宝面对更高的贷款成本和导致每单位派息下跌。

ESR集团星期五（7月28日）再度公开致函胜宝工业信托的股东，希望股东获得准确和重要实情，以便在8月7日的特别股东大会上作出知情和明智的决定。

ESR集团指出，它作为胜宝的最大股东，与所有股东的利益一直是一致的。

它认为，把胜宝的管理内化将不会节省成本，因为考虑到较高的债务成本，股东将面对损失。

它指出，现有管理公司一旦撤除，胜宝的借贷成本预料将增加，因为没有强有力的赞助机构支持它的无抵押贷款设施。利率每上升1个百分点（100个基点），将造成股东每年面对额外300万元的利息，这将使信托每单位派息减少0.27分。

此外，Quarz过度夸大管理内化带来的节省，因为现有管理公司在2021年的盈利只有126万元。任何可能的节省将被可能的贷款成本增加抹杀掉。这还不包括落实管理内化所需的一次性费用，Quarz也同意有关费用是介于300万元至500万元之间。

最后，管理的内化还需至少两次特别股东大会取得至少75％支持票，才能通过及获得实现。

ESR集团指出，现有管理公司过去五年使胜宝取得了强劲的表现，2018年以来为股东提供55.9％总回报率，表现比大盘优异。它呼吁股东考虑这些事实和支持Quarz的后果。