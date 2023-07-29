载13名小学生 迷你巴士司机疑跌落马路酿连环车祸

疑司机跌落马路，一辆载有13名小学生的迷你巴士在无人驾驶的情况下失控撞上一棵树，再连撞三辆车才停下，所幸车上的小学生没有受伤。

这起车祸发生在星期三（7月26日）下午3时45分，地点是花拉公园一带的仰光路206号。车祸共涉及四车辆，包括迷你巴士、货车、罗厘和轿车。

根据脸书页面Singapore Spokes的贴文，网民事发当天骑着脚踏车经过上述地点，目睹迷你巴士冲过了草堤，接着撞上一棵树和其他车辆后才停下来。

他当时看到车上的小学生们从座位上弹起来，但没有看到司机。

这名网民也在贴文中写到：“我差点被这辆载有13名小学生的巴士碾过。”

他之后打碎巴士后方的挡风玻璃打开后车门，另一名路人也帮忙让学生们从司机座位处爬出来，两人合力救出这些孩子。

“我当时尝试找寻司机，相信在距离巴士100码（约91米）跌坐路上的阿叔就是司机，他看起来像是从车上跌下来的。”

警方答复《联合早报》询问时证实了这起车祸，70岁司机在意识清醒下送院治疗。调查仍在进行中。