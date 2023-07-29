护啤酒女刺伤酒客 阿叔监八个月

见啤酒女和酒客起争执，男子为护意中人，砸碎酒瓶，手持碎片猛刺酒客头，结果被判坐牢八个月，罚款1500元。

被告林周杰（57岁）面对包括持武器蓄意伤人与恶作剧等四项罪状，他承认其中两项，余项交由法官下判时一并考虑。受害者是一名58岁的男子。

去年5月14日晚上8时45分，警方接到八起报案电话，指有人在义顺11道第417座咖啡店打架。

案情显示，当时受害者与友人在咖啡店喝酒，准备离开时，被啤酒女质疑是否已经付账，为此起了争执。

在受害者离开之际，啤酒女就向当时在一旁喝酒的被告抱怨此事。被告得知后气上心头，拿起桌上的啤酒瓶，把酒水都倒在地上，再将酒瓶往地上一砸，右手拿着酒瓶碎片走向受害者，两人扭打起来。

当时，被告一只手按着受害者的肩膀，另一只手拿着碎片往他头上猛刺两次。

之后受害者想和友人离开，被告跟在后面往对方扔酒瓶，还从地上捡木棍向对方挥舞，打到受害者的友人。

医药报告显示，受害者头上有三处撕裂，其中包括位于头部左侧的2公分撕裂性伤口，左侧耳与前侧头皮都分别有1.5公分和1公分的撕裂伤口。

律师为被告求情时说，被告会为啤酒女大发雷霆，是因为他喜欢对方，想与对方结婚，并称啤酒女为他的“未婚妻”，而这样的举动并不是他平常所为。

不过，案情没有提到啤酒女和被告的关系。据观察，啤酒女星期五（7月28日）也没出庭旁听。

案情中提到，这起打架事件发生时，咖啡店至少有20人。

法官指出，受害者伤势严重，而且事发时是在人流不少的公众场合，影响恶劣。

不过，考虑到被告主动认罪，也没有与暴力相关的前科，最后判他坐牢八个月，罚款1500元。（人名译音）