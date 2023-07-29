南北交通廊道建成后 可腾出约30足球场地面街道总面积

全长21.5公里的南北交通廊道从2027年起分阶段通车后，更多交通会导向高架桥和隧道内，可重新规划的地面街道总面积或有30个足球场那么大。

为此，陆路交通管理局和国家公园局将在接下来六个月，通过讨论活动和线上调查，就如何善用南北交通廊道（North-South Corridor，简称NSC）腾出的地面空间，收集沿途居民和利益相关者的意见。

有关当局会研究这些意见，进行详细规划，并在2025年公布发展详情。

陆交局和公园局星期六（7月29日）举办了首场讨论会。收集到的点子包括：沿着NSC建设社区空间，举办音乐会和美食节；建设足够的有盖休息区、健身角落和洗手间；打造网红拍摄地；允许餐车进驻。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士致辞时说，NSC全长21.5公里，包括8.8公里的高架桥和12.3公里的隧道。NSC建成后，大部分的交通会导入隧道或高架桥，进而腾出很多地面空间。

“可腾出的空间可能有30个足球场这么大。”

一个足球场的面积大约为0.714公顷，30个足球场约占地21.42公顷。

许连碹说：“这意味着，地面街道可建设更宽敞的人行道、脚踏车和巴士专用道，以及更多花草树木和社区休闲空间。”

耗资约74.7亿元兴建的NSC将衔接北部与市中心，缓解中央快速公路等主要干道的交通拥堵情况。它是本地第一条结合快捷巴士道、脚踏车主干道及快速公路的交通廊道。

50％以上的公路隧道地基已建好，从海军部西路到伦多道的高架桥部分预计2027年开放。其余路段，包括伦多道至东海岸公园大道的隧道则会在2029年通车。