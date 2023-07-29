李显扬：贴文在英国发表 尚穆根和维文应在英国起诉

面对内政部长兼律政部长尚穆根和外交部长维文医生的律师信，要求就诽谤性言论道歉、撤回指责，以及支付赔偿金，否则面对起诉；建国总理李光耀的次子李显扬回应指出，两位部长错误理解了他的言论。

李显扬星期六（7月29日）晚上在脸书贴文说，尚穆根和维文错误理解了他的话。李显扬也说之前的贴文是在英国发表的，因此，如果尚穆根和维文认为他们确实有理，那么就应该在英国起诉他。

李显扬表示，他7月23日的贴文中，并没有断言尚穆根和维文是为了腐败或个人利益而让新加坡土地管理局给予他们优待，在未经批准下非法砍伐树木，还让土管局为他们支付翻修费用。他说，他的贴文只是陈述了新加坡和国际媒体已经广泛报道的事实。

尚穆根和维文星期四（27日）下午分别在脸书发表题为《李显扬的诽谤性言论》的贴文，并说他们会把赔偿金捐给慈善机构。贴文没有提到索偿金额和道歉形式。