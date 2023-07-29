涉恶意软件盗户头资料案 17被捕者包括四16岁少年

骗子以广告为饵，诱使安卓手机用户下载恶意软件，再远程操控盗取银行户头资料，17名涉案男女在警方执法行动中被捕，其中包括四名年仅16岁的少年。

新加坡警察部队星期六（7月29日）发文告说，商业事务局、刑事侦查局和警察情报局于7月17日至28日展开为期11天的全岛反诈骗执法行动，逮捕了18至35岁的九男四女，以及四名16岁少年。落网的17人，被指参与近期一连串利用恶意软件诈骗银行户头的案件。

此外，另有六男五女正在协助警方调查，他们的年龄介于18至58岁。

初步调查显示，这17名落网的嫌犯被指交出自己的银行户头、网银资料或提供Singpass资料来换取金钱利益，让诈骗案得以进行。其中，一名26岁男子涉嫌将个人银行户头转交给一个身份不明的人士，用以抵消赌债。

案件的调查仍在进行中。

今年1月以来，警方接获越来越多有关恶意软件的诈骗案件，受害者的安卓手机被不法分子侵入，导致他们的银行户头出现未经授权的交易。在此之前，这些受害者从未向任何人提供网银资料、一次性密码（OTP）或Singpass资料。

文告指出，误坠这类骗案的受害者通常是在脸书等社交平台看到广告，如推销清洁服务、宠物美容，以及售卖海鲜杂货商品等。受害者联系“卖家”有意选购商品或服务后，对方就会以购物下单为幌子，要求受害者下载藏有恶意软件的安卓软件包（Android Package Kit，简称APK）。受害者若点击下载，便会落入骗子的圈套。

骗子接着会通过电话或短信说服受害者开启安卓手机的无障碍功能（accessibility），借此削弱手机的安全层级，以远程操控受害者的手机。这也意味着，骗子可以从中记下受害者在手机上的每一次按键，窃取储存在手机的银行资料，甚至登录银行的手机应用，将钱骡添加为收款人并转钱，或提高转账额度。

不仅如此，骗子还可能删除银行通过短信或电邮发来的转账通知，借此藏形匿影。