疑不满被超车 脚踏车骑士飙骂男子

脚踏车骑士疑不满被超车，与另一名骑士起争执，甚至多次用力踢对方的脚踏车和爆粗。

这起事故于7月23日傍晚约7时45分发生，地点在滨海湾金沙的Bread Street Kitchen餐馆外。

早前脸书主页“sgfollowsall”发布一则时长1分47秒的视频，画面中可见一名蓝衣脚踏车骑士对着另一名黑衣骑士大吼，并多次用力踢对方的脚踏车。

过程中黑衣骑士虽然不断做手势要对方冷静，过后也有数名青年过来劝架，但蓝衣骑士依旧没有罢休，甚至还对着青年大喊。

记者辗转找到被骂的黑衣骑士瑞安（27岁，工程师）。他在受访时指出，当天他从淡滨尼的住家沿着东海岸一带骑行，约半小时后就遇到蓝衣骑士。

“我加速超越他不久后，就感觉到他在尝试追赶我，我以为他想要进行友谊赛，毕竟这在骑行界很正常，因此我就一路加速。”

他说，两人骑到滨海湾金沙时，对方就开始超越他，并变得非常不友善。

“他超越我之后就开始放缓速度，当我尝试切换车道时他还不断阻拦我，且一度靠得很近，甚至险些就撞到我。”

瑞安透露，当他们来到事发地点时，他就停下脚踏车质问对方，对方则提高声量，要求他在超车时要注意后方的脚踏车，并越说越愤怒。

他指出，期间他多次要求对方冷静下来但都无效，对方除了不断用福建粗话辱骂他之外，也挑战他报警。

“在争执数分钟后，对方就径直离开，我也报警，过后一名在餐厅内的顾客走出来，将该段视频交给我，让我提供给警方。”

脚踏车被踢坏 多处出问题

脚踏车被踢坏，工程师花了比平常更多的时间，慢慢骑回家。

瑞安透露，因为对方非常用力地踢脚踏车，导致车轮、刹车及校准等都出现问题。

“我尝试自行稍微修复脚踏车后，再慢慢骑回家，以往一般上只需要约一小时就能抵达，但当天因为担忧脚踏车的问题，所以只能缓慢骑行，多花了半小时才顺利返家。”

他说，由于这几天都忙着工作，因此还未将脚踏车送去维修。