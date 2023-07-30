去年逾3500客工和帮佣受骗 损失超过2500万元

2022年共有超过3500名客工和外籍帮佣坠入诈骗，损失超过2500万元，大约是本地全年诈骗报案总数的10％。

新加坡警察部队星期天（7月30日）发文告公布最新数据时指出，警方将继续和人力部等伙伴合作，通过不同方式，避免客工和帮佣成为受害者。

例如，当局将在接下来三个月内，推出一个专门针对客工群体的短视频比赛，不仅提高他们的防范诈骗意识，也让他们发挥创意，制作出反诈骗题材作品。

人力部也会与非政府组织和社区伙伴合作，用客工的母语制作反诈骗文宣，并通过社媒推广。当局也将在今年较迟时候，针对外籍帮佣推出反诈骗活动。

警方反诈骗公共教育办事处星期天在人力部支持下，于内政团队战备人员协会卡迪会所，举办第三场社区反诈骗交流会。交流会主要讨论如何提高客工对诈骗案件的意识，以及当局如何能更有效地帮助他们。

超过60人出席交流会，包括客工宿舍管理业者，以及在社区积极担任宣传大使或义工的30多名客工和帮佣。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲也出席交流会。她说，一些客工可能因为不熟悉新加坡法律，或担心自己违反法令，而很容易坠入网上骗局。

“我们希望通过今天的交流会，与社区伙伴还有非盈利机构合作，更有效地把如何保护自己的信息，广泛地传播出去，让我们的客工能更有力度的保护自己，还有保护他们的同胞，避免成为诈骗分子的受害者。”