新加坡民主党助理财政马尼马兰猝死

新加坡民主党助理财政马尼马兰星期六（7月29日）猝死，得年33岁。

民主党副主席林文兴等党员星期天（7月30日）通过社交媒体贴文悼念马尼马兰（Manimaran Ashukumar）。据他们转述，马尼马兰星期六踢足球时突然倒地不起，过后抢救无效。

马尼马兰是民主党内的后起之秀，他去年在民主党中委选举后获增补进入中委会，并担任助理财政。他也是民主党在下届大选中有意派往三巴旺集选区参选的潜在人选之一。

林文兴说，他仍无法接受马尼马兰骤逝的消息，原本还期待在民主党下个周末的活动上看到他。

“马尼马兰是有礼貌、思想深入，而且文静……的小伙子，总是在需要他时愿意伸出援手……他在参加自己最喜欢的运动时离去，这是命运多么残酷的反讽和变数。”

另一名党员阿都沙林（Abdul Salim Harun）则说，马尼马兰为人亲切、善解人意，让人感到自在。

马尼马兰星期一（7月31日）下午5时出殡，6时在万礼火化场第二厅火化。