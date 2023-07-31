美国通货膨胀情况有所改善，提振美股上个星期五（7月28日）收高。

上个星期五公布的6月通胀数据显示，美国核心个人消费开支（PCE）价格指数环比上涨0.2%，同比则上升4.1%，创2021年9月以来的新低。

道琼斯指数收盘上涨0.50%，报35459.29点；纳斯达克指数收升1.90%，报14316.66点；标普500指数起0.99%，报4582.23点。

新加坡海峡时报指数上个星期五闭市报3371.17点，上扬1.01%或33.75点。

星期一（7月31日）可关注的股票：

1.凯德印度信托（Capitaland India Trust）截至今年6月底的上半年可派发收入同比下滑4400万元，每单位派息下跌22%至3.36分。

派息减少是因为贷款成本上升以及新元走强，而且股本也在7月进行的优先献售而扩大。若排除掉优先献售的影响，每单位派息下跌12%至3.76分。

信托房地产组合的租用率上升到94%，推动净房地产收入同比增加3%至8560万元。

2.莱佛士医疗集团（Raffles Medical Group） 今年上半年净利同比微涨0.5%至5985万元，营收下滑9.5%至3亿7085万元。每股盈利增长0.6%至3.22分；净资产值为53.7分。

集团的医院服务收入在更多外籍病患回流的支持下，同比增长5.7%至1亿6040万元；在中国的医疗业务收入上升16.2%至2880万元。

3.贤能集团（LHN Limited）旗下贤能物流管理公司（LHN Logistics）在开市前披露，裕廊集团表示不反对集团对子公司Hean Nerng Logistics持有的部分非直接拥有权易主。Hean Nerng Logistics拥有位于卡尔道7号的房地产。

拥有权之所以会易主是因为贤能物流管理公司收到上海挂牌公司密尔克卫（MilkyWay Chemical Supply Chain Service Co.）的收购献议。

4.丰益国际（Wilmar International）星期天（30日）宣布，以59亿6246万摩洛哥迪拉姆（约8亿1884万新元）脱售在摩洛哥糖生产商Cosumar持有的30.05％股权，预计最迟在今年第四季完成交易。截至去年12月底，丰益国际投资于Cosumar的账面价值为3亿3620万美元（约4亿4700万新元）。

5.胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）赞助机构ESR集团认为，把信托的管理内化其实不能节省成本，反而会让胜宝面对更高的贷款成本和导致每单位派息下跌。