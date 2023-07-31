芽笼一店屋失火 现场传出巨响 陈嘉慧更新 / 更新 / 2023年7月31日 4:15 PM发布 / 发布 / 2023年7月31日 9:27 AM 位于芽笼27巷一间店屋的三楼被大火吞噬。（读者提供） 芽笼27巷一间店屋起火，民防人员接到消息后火速赶抵展开灭火工作。（关俊威摄）字体大小:小中大芽笼27巷一间店屋发生火患，火势烧穿屋顶，大约30人疏散，所幸无人受伤。新加坡民防部队星期一（7月31日）早上8时30分在脸书发文说，位于芽笼27巷的一间店屋起火，民防人员接到消息后火速赶抵展开灭火的工作。 火势从相隔一段距离的阿裕尼地铁站也可看见，有不少人驻足围观。（取自脸书）根据社交媒体脸书流传的照片，事发店屋的屋顶冒出滚滚浓烟，火势从相隔一段距离的阿裕尼地铁站也可看见，有不少人驻足围观。民防部队出动数辆消防车和一辆云梯车到场，在灭火的过程中，现场一度传出巨响，传是店屋屋顶局部坍塌，实际的损坏情况则还不知。 火势烧穿了屋顶，也殃及了隔壁单位。（取自新加坡民防部队脸书）民防部队更新脸书发文时说，当局星期一早上7时30分左右接到通报。消防员抵达时，上述店屋的三楼被大火吞噬。火势也烧穿屋顶，也殃及了隔壁单位。民防部队一共派出12辆紧急车辆和约50名消防员到场，并一度使用四支水枪才成功将火势控制下来。大约30名来自毗邻店屋的住户在警方和民防部队协助下疏散。火势最终在一小时内扑灭，没有人受伤。浇湿工作正在进行。起火原因仍在调查中。[Fire @ 61, Geylang Lorong 27] At about 7:30am today, SCDF was alerted to a fire at the abovementioned location. Upon...Posted by Singapore Civil Defence Force on Sunday, July 30, 2023请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 新加坡民防部队 火患 芽笼 一乘客从海洋光谱号游轮坠海 搜救进行中 佳发公司上半年净亏5360万美元