芽笼一店屋失火 现场传出巨响

芽笼27巷一间店屋发生火患，火势烧穿屋顶，大约30人疏散，所幸无人受伤。

新加坡民防部队星期一（7月31日）早上8时30分在脸书发文说，位于芽笼27巷的一间店屋起火，民防人员接到消息后火速赶抵展开灭火的工作。

火势从相隔一段距离的阿裕尼地铁站也可看见，有不少人驻足围观。（取自脸书）

根据社交媒体脸书流传的照片，事发店屋的屋顶冒出滚滚浓烟，火势从相隔一段距离的阿裕尼地铁站也可看见，有不少人驻足围观。民防部队出动数辆消防车和一辆云梯车到场，在灭火的过程中，现场一度传出巨响，传是店屋屋顶局部坍塌，实际的损坏情况则还不知。

火势烧穿了屋顶，也殃及了隔壁单位。（取自新加坡民防部队脸书）

民防部队更新脸书发文时说，当局星期一早上7时30分左右接到通报。消防员抵达时，上述店屋的三楼被大火吞噬。火势也烧穿屋顶，也殃及了隔壁单位。

民防部队一共派出12辆紧急车辆和约50名消防员到场，并一度使用四支水枪才成功将火势控制下来。大约30名来自毗邻店屋的住户在警方和民防部队协助下疏散。

火势最终在一小时内扑灭，没有人受伤。浇湿工作正在进行。起火原因仍在调查中。