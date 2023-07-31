武吉班让轻轨系统翻新 8月两周末列车服务提早结束

武吉班让轻轨系统的列车服务将在8月12日、13日、19日和20日提早一小时在晚上10时30分结束运行，10月1日则会全天关闭，以进行翻新工程。

陆路交通管理局星期一（7月31日）发文告说，上述列车服务的调整是为翻新武吉班让轻轨系统的营运控制中心。翻新工程将耗时三年完成，并会分阶段进行，以减少对乘客造成的不便。

这个营运控制中心1999年起投入运作，控制和监测武吉班让轻轨系统的信号、供电和通讯系统，以及轻轨站的设施。工程内容包括在翻新期间，把所有操作转移到临时营运控制中心，以及在工程结束后把操作过渡回去。

为测试和启用临时营运控制中心，武吉班让轻轨系统的列车服务将在8月12日、13日、19日和20日提早一小时，在晚上10时30分结束运行。10月1日则会全天关闭。

乘客在8月12日、13日、19日和20日晚上10时30分后，可乘搭服务蔡厝港和武吉班让地区的巴士服务续程。这些服务包括67号、171号、920号、922号、960号、963号、972号、972M号、973号、974号和976号路线。

10月1日列车服务全天关闭当天，陆交局会沿着武吉班让轻轨系统B路线提供额外的巴士接驳服务。接驳巴士会从蔡厝港站开始，沿着南景、吉丰、德惠、凤凰、武吉班让、柏提、秉定、万吉、法嘉、实加、泽拉邦和信佳站运行，再逐站返回蔡厝港站。

陆交局2018年3月宣布发出总值3亿4400多万元的合同，要对武吉班让轻轨系统进行大翻新，让居民享有更可靠和顺畅的服务。

工程除了更换19列第一代旧式列车，也包括提升2015年启用的13列列车的信号系统、更换供电轨，以及安装可实时监督系统运作的新器材。翻新计划原定2024年完成，但进度受冠病疫情影响，将延迟两年至2026年才竣工。