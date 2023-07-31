上财年政府数据泄露事件共182起 全属中低级别

我国2022财政年共发生182起政府数据泄露事件，是四年来的新高，比2021财年的178起多了2%，不过，连续三年没有发生严重的数据泄露事件。

智慧国及数码政府署星期一（7月31日）就如何保护公民数据发表第四份进度报告。报告指出，去年财年发生的182起数据泄露事件，严重程度都属于中等或低级别，并没有对个人或企业造成严重影响。

中等级别的事件也有所减少，从2021财年的52起，减少至2022财年的46起。这也是政府连续第三年没有发生严重程度属于高级别及以上事件。

文告指出，2022财年发生的数据泄露事件比上一个财年多出了2%，可能是因为我国继续推进公共服务领域的数码化转型，加快了政府机构之间的数据共享。这个相比往年较低的增幅，也反映了公务员对保护数据安全的认识有所提高。

2019和2020财年的数据泄露事件，分别为75和108起。

截至今年3月31日，公共机构数据安全检讨委员会提出的24项计划中，政府已落实了其中22项。

政府也已陆续为其余两项采取技术措施，所有计划可如期在2023财年底前落实。例如，政府为更好地管理账户使用权限而研发的新方案，截止4月1日已有63%符合条件的政府资讯科技系统使用。

文告说：“总体而言，政府采取的措施改善了公共部门的数据安全情况。政府将继续加大力度，保障人民和企业的数据安全。”