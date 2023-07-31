本地股市星期一早盘跌0.16%

本地股市星期一（7月31日）早盘先起后跌，海峡时报指数下跌5.25点或0.16%，报3365.86点。

多数亚洲股市早盘上扬，香港恒生指数起1.47%至20208.78点；上证指数起0.63%至3296.58点；日经指数上升1.19%至33147.62点；韩国KOSPI上扬0.67%至2626.05点。

IG分析师叶俊荣说，中国在星期一早上公布的7月份制造业采购经理指数（PMI）为49.3，虽然只稍微高于前个月的49.2，但这已是连续四个月萎缩。

叶俊荣指出，制造业数据仍然疲弱，显示中国政府最近推出的经济提振措施是必要的。投资者预期当局会继续出台新提振措施，市场充满谨慎乐观情绪。

本地股市全场交易量为8亿8666万股，交易额为5亿6108万元；上升股331只，下跌股224只。

早盘领涨的吉宝企业（Keppel Corp）和新翔集团（SATS），分别起2.22%和1.83%，报7.36元和2.79元。下跌股有星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）和胜科工业（Sembcorp Industries），跌幅分别为2.38%和2.16%，报1.23元和5.43元。