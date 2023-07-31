教育部批准多八校车业者聘更多外籍司机

继教育部批准六家校车业者聘请更多外籍司机后，又有八家校车业者获批准，使获准聘用额外外籍员工的校车业者增至14个。

教育部星期一（7月31日）答复媒体的询问时说，在第二批申请额外外籍员工配额的校车业者中，又有八家校车业者成功获得额外外籍员工的配额。

教育部根据校车协会和校车业者的反馈，也把只为一所学校提供服务的校车业者考虑在内，因为他们和学校的现有合约需要部署更多的校车和司机。在首两批获准的校车业者中，就各有一家只为一所学校提供校车服务。

教育部指出，将酌情处理个别申请者的情况，评估取决于业者为学校提供服务的参与度，以及是否尽力招聘本地司机，同时还有他们为学校服务时所须提供的校车数量和人力。

教育部已开始处理第三批校车业者的申请，其中包括刚于6月较迟时候与35所学校签约的校车业者。另外，8月中旬还有多30所学校会向各校车业者招标，到时与学校签约的校车业者也能够申请额外外籍员工配额。

所有额外的外籍员工配额都是有时限的，教育部最近一次的批准有效期至2025年12月。外籍员工的工作准证自人力部签发后有效期为两年。

教育部将继续与学校和校车业者紧密合作与沟通，确保能为学生和家长提供良好的校车服务。