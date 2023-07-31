本地制造业对下半年商业前景较乐观

本地制造业公司对下半年商业前景较为乐观，尽管由于全球经济和地缘政治不确定性持续存在，企业仍然谨慎；本地服务业则继续保持乐观态度。

新加坡经济发展局星期一（7月31日）发布的第三季制造业商业展望调查报告显示，13%（加权比率，下同）的制造业者认为今年7月至12月的商业前景将改善商业前景将改善，高于前一季的12%； 7%的制造业者预期商业前景将更疲弱，低于前一季的10%。

乐观者比悲观者多6个百分点，较前一季有所提升。

在各个制造业领域中，与上一季相同，交通工程业前景最佳。43%的企业预期下半年经营状况将改善，在持续旺盛的航空需求下，飞机维护、修理和翻新（MRO）工作将保持稳定需求。

11％的电子领域业者和7％的精密工程领域业者预计经商环境将在下来半年获得改善。

化工领域则有3%的企业预计下半业务状况将恶化，一般制造业领域有8%的业者预计下半年业务环境较为疲弱。生物制造业前景最不乐观，12%的业者预计下半年业务前景疲软。

本地服务业企业对下半年的商业预期保持积极态度。新加坡统计局同天发布第三季服务业商业展望调查报告显示，19%的企业对商业环境感到乐观，而11%的企业预期商业环境将恶化，两者相差8个百分点。

在各个服务业领域中，住宿、餐饮服务、交通与存储、专业服务行业预计下半年的业务环境将更好，但批发贸易行业对下半年的商业前景不太乐观。