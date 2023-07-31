陈钦亮：已提交总统候选人合格证书申请

曾在2011年竞选总统的职总英康前总裁陈钦亮称，已提交总统候选人合格证书的申请表格，并会在总统选举委员会公布合格人选名单后，才决定是否提交提名表格。

75岁的陈钦亮星期天（7月30日）在网上发表声明，透露自己已在今年7月11日，通过代理人提交候选人合格证书的申请表格。他早前从选举局网站下载表格。

陈钦亮也已通过网站提交族群声明。

选举局受询时未就目前所收到的候选人合格证书申请和申请者身份置评。

陈钦亮曾参加2011年总统选举，在四角战中获得4.91％得票率，失去竞选按柜金。他近期就自己是否参选频频释放风声，但尚未决定是否参选。他时而讨论自己的参选意愿和资格，时而表示有亲友鼓励他参选，上个星期四（7月27日）还指亡父嘱咐他参选。

目前，前国务资政尚达曼、企业家吴振华和新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松，已表明有意参加来届总统选举。陈钦亮说，他认为自己和尚达曼都符合宪法规定的总统候选人合格标准。

陈钦亮1977年至2007年在职总英康保险合作社担任总经理、董事、总裁等职务。

按照规定，有意参选者若来自私企，须担任过平均股东权益超过5亿元公司的最高执行职位至少三年，在任职的整个期间公司必须有税后盈利，而且须以最接近参选日期的时段为准。相关人选的全部或部分任职期也应在总统选举提名日倒算20年的年限内。

至于吴振华和黄国松，陈钦亮说，他不确定这两人是否符合资格。不过他指出，总统选举委员会有权酌情处理。

“我会等候总统选举委员会最终发布的合格人选名单，再决定是否提交提名表格。”