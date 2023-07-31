主人房突冒浓烟 两租客灭火不成慌逃

金文泰出租单位失火，租客惊觉主人房冒浓烟，破门后尝试灭火救援，岂料火势蔓延，两人迅速逃命。

这起火患发生在星期天（7月30日）下午4时15分左右，地点是金文泰3道第446座组屋的四楼单位。

《新明日报》记者接获热心读者通报后赶往现场，屋主女儿宗女士（40多岁，护士）受访时透露，父母在该处住了十几年后，两年前才将屋子出租给来本地工作的几名马来西亚人。

她绘述，事发不久后接到其中一名租客来电，说浓烟是从主人房冒出。

“他说当时主人房的租客已去上班，他和另一名租客想用水灭火，但火势越来越大，两人只好逃命。”

她说，由于父亲失智需要她时刻照看，无法及时到场查看情况，目前也不知道起火原因是什么。

晚上7时许，三名男租客与一名女租客入屋取走私人物品，其中一对男女受访称，准备前往亲戚家暂住，另外两名男子则表示还没找到落脚处，他们愁容满面，不愿多谈。

民防部队受询时证实，涉事单位冒出滚滚黑烟，消防员戴上呼吸设备（breathing apparatus）后进入火场灭火。

发言人指，火患涉及单位一间卧室的物品，消防员使用一支水枪灭火。在民防人员抵达前，两名住户已从单位中撤离，10名居民疏散，无人在事故中受伤。起火原因调查中。