律师专业行为失当指控驳回 三司：迪舒沙无意帮客户隐瞒证据

三司特别庭星期一（7月31日）裁定，没有证据显示律师议员迪舒沙有意协助客户向法庭隐瞒证据，为此驳回他原本面对的专业行为失当指控。

迪舒沙是李及李律师事务所（Lee & Lee）的律师，他也是荷兰—武吉知马集选区议员。纪律审裁庭早前裁定他违反律师专业法令，案件移交给三司特别庭决定处分。

由洪素燕、吴必理和加南拉美斯法官所组成的三司认为，纪律审裁庭早前的裁决有误，审裁庭在裁定迪舒沙的客户Amber Compounding Pharmacy与Amber Laboratories所提呈的宣誓书有所隐瞒后，并没有进一步审理是否有足够证据，指向迪舒沙是故意帮客户这么做；在三司看来，迪舒沙并没有这个意图。

迪舒沙在三司宣布裁决后，通过代表律师告诉媒体，他过去三年得面对这些专业行为失当的指控，如今法庭驳回指控，他感到非常高兴。律师指出，指责迪舒沙隐瞒证据的说法完全不成立，迪舒沙一直谨记他身为律师的职责，并且在发现客户曾违反庭令后，他就第一时间向法庭申请纠正此事。

在星期一的聆讯上，高级律师陈志明代表迪舒沙在庭上进行陈词时指出，迪舒沙在代表客户的过程中，由始至终都秉持律师专业操守。陈志明坦言，尽管迪舒沙当初为客户所草拟给法庭的宣誓书，确实可以“草拟得更清楚”，但不能凭这一点断定他是存心对法庭隐瞒证据。

不过，代表律师公会的马丹（Madan Assomull）律师对此回应，如果法庭让律师们以为，即使草拟文件草拟得不好也没事，那我们日后将面对更多问题。马丹说：“但这（迪舒沙案）真的是草拟得不好的问题吗？我认为不是。因为同样问题出现在多份文件，而不只是某一段落中。”

律师公会在聆讯上要求三司特别庭谕令迪舒沙暂停执业长达四年。