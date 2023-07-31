能源局征求业者提案 建至少600兆瓦发电机

为应付电力需求的增长，新加坡能源市场管理局向业者征求提案，在2027年底建成一个新的联合循环燃气涡轮机，发电量至少600兆瓦，以确保我国有足够的发电能力。

能源局星期一（7月31日）发文告说，2013年至2022年，我国电力需求的年均复合增长率（compound annual growth rate）达1.5％；其中，2020年至2022年，即疫情期间的高峰电力需求年均复合增长率达2.8％。

能源局说，随着现有和新兴电力密集型行业扩展，新加坡的高峰电力需求年均复合增长率，预计将在未来五年增加3.4%至6.5%；到了2028年，将达到9.3至11.6千兆瓦，我国届时需要额外的发电能力。

当局计划在2027年底建成一个发电量至少600兆瓦的联合循环燃气涡轮机（Combined Cycle Gas-Turbine）。新涡轮机预计2028年开始供电。

能源局为此征求提案，有兴趣的业者可上网了解更多详情，提案截止日期为2023年10月31日下午3时。

贸工部早前宣布一系列保障措施来强化我国能源体系，包括推出中央统筹招标的方式，引导新发电厂的投资。

当局会根据预估需求，提前约五年为新发电设施招标。为避免电供过剩，除了得标者外，其他业者不能任意建新电厂。若业者不愿意投资，或提案不合适，能源局会担起建设新设施的责任。