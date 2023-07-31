民防首设防火研究中心 试验数据提升行动效率

分析火势烟雾走向、持续时长和损害程度等要素，新加坡民防部队首设的防火研究中心，运用试验数据改善消防员的行动效率及训练质量，日后也能更全面地制定建筑防火标准，同时持续评估新兴材料的防火特性和灭火方法。

内政部长兼律政部长尚穆根星期一（7月31日）为民防工作计划研讨会主持揭幕仪式，展示民防学院训练设施的第二阶段改建成果，包括防火研究中心、全国紧急医疗培训中心、模拟的综合用途大厦等七个设施，聚焦应用科技提升学员培训、学习和发展。

新的防火研究中心落成后，可进行高达1000摄氏度的大型燃烧试验，还能借由各类传感器收集数据，探究热释放速率、产烟率，以及氧气、二氧化碳浓度等的关系。其中，中心装载着的一个大型圆锥量热仪，拥有直径十米的排气罩，能上下调整八米来测试最高三层楼的建材。

一站式的全国紧急医疗培训中心，则运用前沿科技模拟高危灾难场景和救援过程，让学员身临其境实操演练，应对日益增加的求助需求。

学员可在实践课室穿戴混合现实（mixed reality，简称MR）设备，身历其境感受事故现场，模拟如何抢救伤员。（海峡时报）

民防部队总监叶伟德致辞时说，民防部队去年接获超过25万通求助电话，日均接到700通，比起冠病疫情前多出25%，或日均多出200通。应对我国人口老龄化的趋势，加强训练是有必要的。

全国紧急医疗培训中心共有五项设施，包括大讲堂、实践课室、救护车模拟装置、抢救室以及自学课室，确保学员能掌握将伤患送往医院的各个环节，提升效率。

民防学院于1999年成立，为满足培训需要及更新科技，民防部队2019年起进行改建工程，分三个阶段进行。第一阶段设施已于2022年开幕，设立紧急救援人员体能研究中心（ExCEL）；第三阶段将把九层楼高的熔炉大楼改建成消防模拟设施，明年完工。