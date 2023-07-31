国家象征法令8月1日生效

国家象征法令星期二（8月1日）生效，除了放宽国家象征的使用，也为公众提供一个框架，提倡正确使用国家象征的方式。为避免国家象征被滥用，政府也会对不当使用国家符号者发出制止令。

文化、社区及青年部星期一（7月31日）发文告宣布法令生效日期，以及使用国家象征的指南等信息。

国会去年9月13日通过国家象征法令（National Symbols Act），它将取代1959年生效的新加坡国徽、国旗与国歌法（Singapore Arms and Flag and National Anthem Act，简称SAFNA）。

为鼓励新加坡人通过张挂国旗彰显国家自豪感，当局放宽相关条例，让公众能以更灵活的方式使用国家象征。例如，公众和企业可在无须征求文社青部长的同意下，以尊重的方式在国庆期间（即7月1日至9月30日）将国旗或国旗图像用于商业或装饰用途。

人们也能在国庆期间以外，以非商业和尊重的方式在衣着使用国旗或国旗图像，这意味着一整年都能穿上印有这些图像的衣服。

部长也可允许公众在非国庆期间张挂国旗，国旗无须悬挂在旗杆上，也无须提供夜晚照明。这项改变是为回应公众的要求，希望能在国庆期间以外的重要日子，在家中张挂国旗，彰显国家自豪感与团结精神。

不当使用国旗、国歌和国家信约的人，当局也会赋予指定人员对这些违例者发出制止令（stop order）的权力，以要求他们在指定时间内停止这么做。（何炳耀摄）

为避免国家象征被滥用，新法令也纳入以数码形式等方式复制国家象征的相关条例，并就如何以恰当方式使用国家象征提供指导。

至于不当使用国旗、国歌和国家信约的人，当局也会赋予指定人员对这些违例者发出制止令（stop order）的权力，以要求他们在指定时间内停止这么做。违反制止令者将构成犯罪。当局说，落实这个机制是为了让公众了解哪些行为是不恰当的，并让他们有机会在当局采取行动前，纠正错误。接获制止令者可向部长提出上诉。

法案生效后，最高罚款提高至3万元，违例者也可被判坐牢最长六个月，或两者兼施。