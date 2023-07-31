涉违法开课且不当传授回教教义 65岁男子将被控

自称是先知，并曾与五名有夫之妇发展不当关系，65岁男子被指未向新加坡回教理事会注册便擅自开课，并以违反回教法的方式传授教义。他将在星期二（8月1日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期一（7月31日）发文告说，警方在2021年8月24日接到回教理事会（MUIS）的报案后，便对这名男子展开调查。经过调查，男子涉嫌违反回教法执行法令（Administration of Muslim Law Act），警方在咨询总检察署后，将以两项罪名提控男子。

第一项罪名指男子在2004年至2020年，涉嫌以违反回教法的方式传授教义；第二项罪名指男子在2017年至2020年，未向回理会注册，就在武吉士附近的惹兰比山（Jalan Pisang）一间咖啡厅擅自开课。

根据回教法执行法令，两项罪名若成立，每项可判坐牢最长12个月、罚款最高2000元，或两者兼施。

据《联合早报》了解，涉案男子正是2020年自称是先知，并且与五名有夫之妇发展不当关系的男子。根据当时报道，男子遭另外五名男子投诉，指他散布异端教义，还把他们的妻子称作自己“精神上的妻子”（spiritual wife），导致他们婚姻破裂。

根据回教宗教师鉴定计划（Asatizah Recognition Scheme，简称ARS）的记录，这名男子不是受认证的宗教师。回理会在接获投诉后对这名男子展开调查。