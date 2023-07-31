人力部调查：更多求职者和职员因精神健康状况被歧视

求职者和职员遭歧视的情况整体有所改善，不过，更多人因精神健康状况被歧视。

根据人力部星期一（7月31日）发布的《公平雇佣指导原则》调查报告，去年有约23.8％的求职者遭歧视，比2021年的25.8％和2018年的42.7％低。

去年，最多求职者（16.6％）反映因年龄被歧视，第二是因种族（7.1％），第三是因精神健康状况（5.0％）。这有别于2021年的趋势。

当年，18.9％的求职者因年龄被歧视，6.3％因为种族，但因精神状况被歧视的人只占2.9％，排在国籍、性别、是否怀孕、是否是位母亲和婚姻状态之后。

在受雇职员中，去年有约8.2％的受访者面对歧视，与2021年的8.5％和2018年的24.1％相比，略有下滑。

去年有4.7％的职员因精神健康状况被歧视，所占比率超越因年龄被歧视的职员（3.7％），成为职员中最常见的歧视原因。2021年，因年龄被歧视的职员有4.6％，因精神健康状态被歧视占3.2％。

人力部在报告中提到，更多求职者因精神健康状况被歧视可能是因为，他们更期望雇主会照顾职员的精神健康需求，以及劳动队伍中，有精神健康状况的居民占比有所增加。

《公平雇佣指导原则》调查工作是在2021年7月至2022年6月间进行。有关当局在期间向3600人发出问卷调查，2890人回应了调查。