迪舒沙专业行为失当指控驳回 行动党：一向相信法律正当程序

人民行动党对法庭驳回律师议员迪舒沙专业行为失当的指控表示高兴。
行动党发言人星期一（7月31日）针对三司特别庭发表的裁决答复《联合早报》询问时说，行动党向来相信法律的正当程序，也秉持议员应有高度诚信。
荷兰—武吉知马集选区议员迪舒沙早前被纪律审裁庭裁定有意协助客户向法庭隐瞒证据，违反律师专业法令，案件移交给三司特别庭决定处分。
但三司特别庭星期一裁定，没有证据显示迪舒沙意图协助客户隐瞒证据，为此驳回迪舒沙原本面对的指控。
行动党发言人说：“法庭裁定迪舒沙面对的指控完全不成立，我们感到很高兴。”
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人民行动党对法庭驳回律师议员迪舒沙专业行为失当的指控表示高兴。
行动党发言人星期一（7月31日）针对三司特别庭发表的裁决答复《联合早报》询问时说，行动党向来相信法律的正当程序，也秉持议员应有高度诚信。
荷兰—武吉知马集选区议员迪舒沙早前被纪律审裁庭裁定有意协助客户向法庭隐瞒证据，违反律师专业法令，案件移交给三司特别庭决定处分。
但三司特别庭星期一裁定，没有证据显示迪舒沙意图协助客户隐瞒证据，为此驳回迪舒沙原本面对的指控。
行动党发言人说：“法庭裁定迪舒沙面对的指控完全不成立，我们感到很高兴。”