一乘客从海洋光谱号游轮坠海 搜救进行中　

一名乘客星期一（7月31日）早上从正返回我国的皇家加勒比国际游轮海洋光谱号上坠海，新加坡海上救援协调中心目前正在进行搜救行动。

新加坡海事及港务管理局（MPA）星期一晚上发文告说，新加坡海上救援协调中心（Maritime Rescue Co-ordination Centre，简称MRCC）当天早上7时50分左右接到通报，指正驶向我国的海洋光谱号游轮上有一名乘客坠入新加坡海峡。

MRCC事后立即统筹搜救工作，并向我国海峡的船只发送通报，让他们一同留意，有消息立即通知MRCC。

《联合早报》联络上一名事发时在游轮上的乘客，这位不愿具名的乘客受访时称，星期一早上6时许在游轮客房内听到广播，“我当时依稀记得广播正在寻找一名女子，但没有太多其他细节。”

这名乘客说，直到离开房间前往吃早餐时，一切都看似正常，“一直到下船都没有异样，我也是晚上看新闻才知道的，希望当局能够尽快找到那名乘客。”

据网上信息显示，海洋光谱号从7月27日起正进行五天四夜前往马来西亚槟城和吉隆坡巴生港的航程，并预计在星期一早上返回我国。

海事局在文告中说，游轮目前停泊在新加坡，并正在协助调查。不过，据了解，海洋光谱号相信已在星期一傍晚离开新加坡海域，展开下一段航程。记者也就此事向海事局询问。

皇家加勒比国际游轮公司发言人回复《联合早报》询问时说，一名乘客星期一早上坠海，船员之后立即通报有关当局，并展开搜救工作。相关人员正在和新加坡有关当局合作，而另外一个团队则为受影响乘客的家人提供协助。

“出于对乘客和其家人的隐私，我们无法透露更多。”