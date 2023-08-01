美国隔夜股延续涨势，三大股指在星期一（7月31日）皆收高但涨幅不大。

道琼斯指数涨0.28%，报35559.53点；纳斯达克指数收升0.21%，报14346.02点；标普500指数起0.15%，报4588.96点。

分析师指出，三大股指涨幅有限是因为市场对接下来大型企业公布的季度业绩和宏观经济报告抱持谨慎态度，这包括在星期五（8月4日）公布的7月份就业数据。

新加坡海峡时报指数星期一闭市微升2.81点或0.08％，收报3373.98点。

星期二（8月1日）可关注的股票：

1. 凯德综合商业信托（CICT）今年上半年收入强劲增长，每单位派息同比增长1.5%至5.30分。

根据信托在星期二公布截至今年6月底的上半年业绩报告，可派发收入同比上升1.7%至3亿5325万元，主要是因为收购项目和已完成资产提升计划的新加坡来福士城带来收入。可是部分收入涨幅被收购计划的额外贷款和更高利率所抵消。

总营收和净资产值分别同比增长12.7%和10.1%，至7亿7478万元和5亿5234万元。

2. 先锋医疗产业信托（First REIT）今年上半年可派发收入同比上扬1%至2551万元，每单位派息却下滑6.1%至1.24分。

信托发表文告说，于去年3月和9月收购的日本房地产项目带来的收入推高整体可派发收入，但融资成本和印尼盾贬值抵消了部分收入增幅。净房地产和其他收入下跌0.6%至5243万元。

3. 贤能集团（LHN Limited）股东在星期一表决支持脱售贤能物流（LHN Logistics）的所有股权，并接受上海挂牌公司密尔克卫（MilkyWay Chemical Supply Chain Service Co.） 的收购献议。

密尔克卫较早前提出以每股0.2266元的价格收购贤能物流。

4. 新保安集团（Secura Group）宣布以200万元收购网络安全公司Onesecure Asia的51%股权。交易完成后，Onesecure Asia将成为新保安集团的子公司。