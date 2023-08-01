本地股市星期二早盘跌0.14%

亚洲股市因为中国制造业放缓而承压，海峡时报指数早盘先起后跌，在星期二（8月1日）下滑4.74点或0.14%，报3369.24点。

亚洲主要股市早盘横摆，香港恒生指数上扬0.07%至20092.97点；上证指数起0.12%至3294.98点；日经指数起0.5%至33337.06点；韩国KOSPI上升1.15%报，2662.84点。

星期二早上公布的7月份财新中国制造业采购经理指数录得49.2，比6月份低了1.3个百分点。中国统计局在星期一（7月31日）公布的官方采购经理指数为49.3，同样显示制造业萎缩。虽然中国政府随后发布20项措施促进国内消费，但由于缺乏直接财政支持，不及市场预期。

IG分析师叶俊荣说：“中国刺激消费的新措施缺乏直接财政提振而显得保守，以致于当地股市的反应平淡。恒生指数星期一仅收高0.7%，纳斯达克中国金龙指数也出现类似涨幅。”

本地股市早盘全场交易量为7亿零249万股，4亿6770万元；上升股274只，下跌股206只。

海指成分股当中，跌幅最大的是新加坡航空（SIA）。投资者出售股票套利，有大约606万股转手，导致股价下滑3.98%至7.23元。怡和控股（JMH）和DFI零售集团（DFIRG）分别滑落3%和1.86%，报47.90元和2.64元。

上升股包括胜科工业（Sembcorp Industries）、香港置地（Hongkong Land）和皇胜酿酒（Emperador），分别起2.02%、1.97%和1.96%，报5.56元、3.63元和0.52元。