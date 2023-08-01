防控水产疾病 养殖场可获免费咨询与疾病调查服务

本地水产养殖业者从星期二（8月1日）起，可通过新加坡食品局新推出的水产健康服务，四年内享有六次免费专业咨询和四次疾病调查服务，帮助他们预防和管控水产疾病。

新加坡食品局星期二发文告说，水产动物健康服务（Aquatic Animal Health Services ，简称AAHS）旨在帮助水产养殖业者预防和控制可能影响水生动物存活率、生长速度和水产收成的疾病。

通过这项服务，养殖场可寻求专业人员的帮助，制定和实施良好的生物安全和动物健康管理方案，并开展疾病调查。业者也可获得相关的实验室分析结果，了解水产的健康状况或找出病因，从而改进养殖场的管理方式。

此外，食品局也可通过这项服务，收集各养殖区的疾病情况，并研究哪些生物安全措施有待改进。这有助于整体规划和资源分配，更好地支持本地水产养殖业。

食品局已通过招标，雇用兽医咨询公司VetTrust Singapore，提供专业咨询和疾病调查服务。

每个养殖场可在首两年，每年获得两次免费的咨询服务，后两年则是每年一次。业者在这四年内，也可每年获得一次免费的疾病调查服务。每次咨询和疾病调查服务限制在三小时，相关的实验室分析也包括在内。

业者须自行承担相关药物、疫苗和交通等费用，若有需要延长或展开额外的咨询和调查，也得自费。