李显龙总理将在国会回应政治风波

交通部长易华仁涉贪污调查局调查，以及国会议长和议员因婚外情辞职，接二连三的政治风波考验执政党和政府。国会星期三（8月2日）上午11时复会时，李显龙总理将发表声明回应。

根据星期二（1日）发布的国会议程，有12名朝野议员就易华仁协助贪污调查局调查一事，提出了18道口头询问。

其中八道来自人民行动党议员陈有明医生、黄文鸿、祖安清心、安迪、叶汉荣和周凯年。六道来自工人党议员蔡庆威、严燕松、何廷儒和陈立峰。其余四道则来自新加坡前进党非选区议员梁文辉和潘群勤。

议员的问题包括：贪污调查局揭发此案的时间表、调查是否与易华仁担任官职期间的行为或决定有关、政府和贪污调查局如何决定何时公开部长或政治职务者被捕消息、人们可通过哪些渠道举报贪污，以及在这起涉及易华仁的调查中有多少人被捕等。

交通部长易华仁7月18日被拍摄到，于上午约10时50分现身贪污调查局，晚上约8时50分乘车离开，逗留约10小时。（档案照片）

贪污调查局和李总理7月12日先后发文告，公布易华仁正在协助贪污调查局进行调查，李总理指示他放缺席假，直至当局完成调查。贪污调查局两天后，即7月14日，答复媒体询问，证实易华仁和地产大亨王明星11日已被捕，之后保释在外。

也有四道书面提问围绕王明星被捕一事。由于王明星开创了全球首个世界一级方程式赛车（F1）夜间赛事——新加坡大奖赛（Singapore Grand Prix），易华仁则是从担任贸工部政务部长以来，就负责新加坡大奖赛事务，问题涉及我国和F1去年续约七年的详情，以及过程中是否存在利益冲突。

7月17日，国会议长陈川仁和行动党议员钟丽慧因婚外情退党和辞去议席。口头和书面询问中没有相关问题，相信是因议员来不及向国会提呈问题，但李总理仍会在声明中回应此事。

国会议程也列入梁文辉和潘群勤针对陈川仁在国会用语失礼一事提出的动议，即要求国会重申议长必须保持独立和公平，以及国会必须是一视同仁的议事殿堂。

如今陈川仁已经辞职，对于会否撤回动议，潘群勤7月22日受访时说，他们将在总理针对此事发表声明后再定夺。