儿网购非法改装踏板车 充电狂烧母丧命

20岁男子为非法改装过的电动踏板车充电时，电池起火狂烧，母亲因吸入大量浓烟心脏骤停，送院不治。

死者是49岁的郑春辉（音译），她的儿子姓程，事发时是一名国民服役人员。

根据早前报道，火患发生后，母子受困单位内，民防破门救出二人送院，无奈母亲伤重不治。

事故发生在2021年3月5日早上6时左右，地点是宏茂桥10道第456座组屋11楼的一间三房式单位。

验尸庭日前针对死者的死因展开研讯。

庭上揭露，死者与儿子同住。事发前几天，儿子通过电商平台Carousell以1400元买了一台改装过的电动踏板车。

交易时，卖家告诉儿子，电动踏板车并不符合陆路交通管理局规格。另外，卖家交货时虽然有附送电池，却没给充电器。

3月5日凌晨，儿子使用自己的充电器，在客厅为电动踏板车充电。

他观察两小时确保没事后，在凌晨4时回到房里睡觉，让电动踏板车继续充电。

死者与儿子睡同一间房。早上5时至6时之间，死者听到客厅传来爆炸声，叫醒儿子。两人发现电动踏板车起火，死者赶紧拨电求救。

新加坡民防部队到场救人时，整个单位已经被浓烟笼罩。死者被救出时已昏迷不醒，送院后不治。

法医之后鉴定，死者是因为吸入浓烟身亡。警方在调查后，排除他杀的可能性。

民防部队调查后则认为，电动踏板车的电池和充电器不相符，或导致电池起火。

验尸官最后裁定这是一起不幸的意外。

踏板车靠近门 阻挡母子逃生

儿子一度尝试自己救火但不成功，而电动踏板车所在位置靠近门口，母子俩因此无法逃生。

发现电动踏板车着火后，儿子拿着水桶到厨房接水，尝试自己救火。

浓烟接着笼罩整个厨房，儿子的视线被影响，无法救火。

由于感到呼吸困难，他躲进厨房厕所，等待救援。

不巧的是，由于电动踏板车就停在靠近大门，挡住逃生的路。

验尸官借此提醒公众，改装个人代步工具存在危险。他呼吁公众应购买符合UL2272防火标准的电动踏板车，同时也只使用原装充电器给代步工具充电。