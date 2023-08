去年吸引上万人到场的“航空一心”职业展,今年再次举行,展区规模和参展商是去年的两倍,现场还有超过1700个航空业职缺供申请。

第二届“航空一心”(OneAviation)职业展将于8月4日和5日,上午9时30分至下午5时30分,在新达新加坡会展中心四楼展厅举行,主题是“加入我们,携手把新加坡航空业推向更高峰”(Join Us: Together We Will Take Singapore Aviation to Greater Heights)。

空中巴士、捷星航空、新翔集团(SATS)、樟宜机场集团和劳斯莱斯(Rolls Royce)等20多家国内外业者将提供运营、服务、工程类职缺。求职者可先上网预约时间,并到现场参加面试。

除了场地比去年大一倍,今年参展的业者也倍增至近40家。主办方也将设立新的航空教育专区,向学生和专业人士介绍航空课程,以及提升技能的机会。另外,公众也可参加讲座,了解航空业的未来趋势和发展。

本届“航空一心”职业展由新加坡民航局主办,全国职工总会、职总属下就业与职能培训中心(e2i)以及劳动力发展局联办。