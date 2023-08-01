篡改付款截图 男子骗走逾万元

男子去兑换马币时篡改付款截图，向兑换商称已把钱转给对方，骗走逾万元，之后还对妻子和女佣动粗，被判坐牢七个月又五周。

被告是30岁的耶鲁玛来（译音），他面对14项包括蓄意伤害以及欺骗等控状。

案情显示，被告在去年5月23日开始犯罪，修改PayNow截图，显示自己已经付款，六次骗吃骗喝或买香烟。

被告几次得逞后，变得更加大胆。他在去年6月21日到文礼坊（Boon Lay Place）一家钱币兑换商，表示要以1100元新元兑换马币，并要求以PayNow转账付款。

不过被告修改PayNow转账截图，显示自己已经付款，结果兑换商上当，将3482元马币交给被告。

被告尝到甜头后，第二天又回到同一间钱币兑换商，以同样方式，出示1万2000新元的假PayNow截图，骗取3万7980元马币。

钱币兑换商的一名职员在23日检查账目时，发现被告的款项没有进账。她在检查闭路电视时，发现被告连续两天干案，因此报警。

被告在23日三度到钱币兑换商干案，企图骗取价值5万新元的马币，不过被店员一眼认出，当场报警。

除了行骗外，被告也在去年10月22日下午在与妻子吵架后，对妻子动粗，掐妻子脖子，用手肘攻击妻子腹部和大腿，并拳打妻子背部。

被告也不满女佣干预，间中拉扯女佣的头发。

被告事后被捕，在保释期间于今年3月3日晚上再度对妻子动粗，拳打妻子嘴巴和脸颊五下。