地铁乘客量回升 SMRT地铁2023财年营收增约26％

地铁乘客量显著回升，带动SMRT地铁2023财年的营收增加约26％，公司为汤申—东海岸线所提供的服务费收入增加，也使税后净利增加近三倍。

根据SMRT最新发布的年报，截至今年3月底的2023财年里，平日地铁平均乘客量达186万8000人次，比上个财年的140万6000人次增加超过三成。

SMRT主席佘文民和集团总裁鄞云斌在年报中指出，地铁乘客量已回升到冠病疫情前约84％的水平。

这使得SMRT地铁营收比上个财年增加约26％，从6亿4550万元增至8亿1320万元，也高于2020财年的7亿5470万元。

汤东线第三阶段11个地铁站在2022年11月13日启用，也让SMRT从汤东线子公司收到更多股息收入，使得税后净利从上财年的1120万元激增到4250万元。SMRT地铁从2018至2020财年连续三年蒙受亏损，2021财年转亏为盈，净利达2390万元。

不过，由于其他营运收入减少，加上员工成本、维护费及电费增加，导致公司息税前盈利（EBIT）减少约62％至610万元。

佘文民和鄞云斌指出，过去一年里，全球开始从疫情中复苏，随着新加坡迈入疫后新常态，公共交通乘客量也逐渐恢复，但食品和能源价格因疫情和俄乌战争而飙升。

“新加坡的地铁车资比台北的便宜50％以上。过去四年里，我们一直不懈地落实“改善法”（Kaizen）以提高生产力。在政府补贴的支持下，SMRT地铁也发展了强大的工程和数码化能力。在2023财年，地铁运作和维护机制就效率、有效性和安全性进行了优化，从中节省了1.04亿元。”