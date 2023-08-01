黄志明：职总将继续协助工友 提升技能保持就业能力

全国职工总会把工作重心放在技能培训，为提高工友在未来经济中的就业能力，成立了超过1455个企业培训委员会，帮助超过10万名来自各行各业的本地雇员提升技能。

全国职工总会秘书长黄志明星期二（8月1日）发表国庆献词。

他说：“培训可确保我国不落下任何工友。掌握了相关技能，就能保持竞争优势，敏捷适应工作场所不断改变的需求，并在职业生涯中不断进步。”

黄志明指出，企业培训委员会把雇员的培训与业务成果相结合，为雇主和雇员创造双赢局面。这可确保培训能提高劳动生产力，并改善雇员的工资、福利和工作前景。

在维护工友的利益方面，职总扩大了渐进式薪金模式，惠及1万7000名来自餐饮服务业的雇员。黄志明说，至于平台工作者，一旦允许代表机构维护他们利益的法案通过，职总将能够代表他们发言。

此外，职总还加强对青年、看护者和释囚等经常受忽略的群体的关注。在青年方面，职总于今年7月推出了“启航会员计划”，以因应这个群体在就业、生活和休闲方面的需求。

职总也将从9月1日起，开始接受“职业起步实验室”（Career Starter Lab）试点计划的申请。接下来，职总也有计划通过新的“督导中心”（Mentorship Hub）扩大导师网络，并扩展心理健康支持者网络。

黄志明说，“同心同行共创未来”对话会已经结束，职总在这一年以来与超过4万名本地雇员展开对话，其中近一半是面对面的互动，四分之一的参与者是年龄介于17至25岁的青年。

“职总将继续支持雇员不断改变的需求，例如满足雇员的基本退休需求，包括一直工作并缴纳公积金的年长雇员，以及为看护者提供更好的支持。”